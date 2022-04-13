«Одно из худших проявлений геноцида». Денисова рассказала о 37 детях, которых оккупанты принудительно вывезли в РФ
Женщина с ребенком эвакуируется из разрушенного дома в Киеве (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Украина располагает информацией о 37 детях, которых оккупанты принудительно вывезли в РФ. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
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«Одним из худших проявлений преступления геноцида является насильственная передача детей одной этнической группы в другую. По данным СМИ страны-агрессора, ссылающиеся на источники в военных ведомствах РФ, более 144 тысяч украинских детей принудительно вывезено на территории ОРДЛО или РФ», — написала она.
Денисова подчеркнула, что среди депортированных есть и дети-сироты, и дети, имеющие родителей.
«Сейчас у меня есть персонифицированная информация о 40 людях, из них 37 детей и 3 родителя-воспитателя», — добавила Денисова.
Уполномоченная уточнила, что речь идет о следующих случаях вывоза детей оккупантами:
В Россию вывезли более 700 тысяч украинцев — Денисова
- 17 детей с Коммунального некоммерческого предприятия «Областной детский костно-туберкулезный санаторий города Мариуполь»;
- семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из города Мариуполь;
- 12-летняя дочь расстрелянного оккупантами чемпиона Украины по водному поло;
- 9-летний мальчик из Мариуполя, мать которого погибла во время бомбардировки, а бабушка, желает установить над ним опеку.
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