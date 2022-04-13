«Одно из худших проявлений геноцида». Денисова рассказала о 37 детях, которых оккупанты принудительно вывезли в РФ 13 апреля, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Женщина с ребенком эвакуируется из разрушенного дома в Киеве (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Украина располагает информацией о 37 детях, которых оккупанты принудительно вывезли в РФ. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«Одним из худших проявлений преступления геноцида является насильственная передача детей одной этнической группы в другую. По данным СМИ страны-агрессора, ссылающиеся на источники в военных ведомствах РФ, более 144 тысяч украинских детей принудительно вывезено на территории ОРДЛО или РФ», — написала она.

Видео дня

Денисова подчеркнула, что среди депортированных есть и дети-сироты, и дети, имеющие родителей.

«Сейчас у меня есть персонифицированная информация о 40 людях, из них 37 детей и 3 родителя-воспитателя», — добавила Денисова.

Уполномоченная уточнила, что речь идет о следующих случаях вывоза детей оккупантами:

17 детей с Коммунального некоммерческого предприятия « Областной детский костно-туберкулезный санаторий города Мариуполь»;

семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из города Мариуполь;

12-летняя дочь расстрелянного оккупантами чемпиона Украины по водному поло;

9-летний мальчик из Мариуполя, мать которого погибла во время бомбардировки, а бабушка, желает установить над ним опеку.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.