«По образцу нацистского режима». Денисова рассказала детали о созданных оккупантами «фильтрационных» лагерях 5 мая, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что «фильтрационные» лагеря в селах Безыменное и Казацкое — настоящие концлагеря, которые созданы по образцу нацистского режима.

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«В течение последнего месяца оккупанты принудительно вывезли из отдельных районов Мариуполя всех мужчин для проведения так называемой „фильтрации“. Около двух тысяч человек, разместившихся в селах Безыменное и Казацкое Новоазовского района», — написала она.

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По ее словам, никаких личных вещей с собой взять не разрешили, паспорта и другие документы отобрали.

Денисова рассказала, что мужчин разместили в помещении школы и клуба, где они постоянно находятся под наблюдением конвоя рашистских военных.

«Условия содержания ужасающие, люди вынуждены спать прямо на полу в коридорах помещений. Никакая медицинская помощь не предоставляется», — написала она.

Омбудсмен сообщила, что в школе в Безымянном уже появился первый случай заболевания туберкулезом, в связи с чем спортзал оккупанты превратили в изолятор, где содержат большое количество людей.

Кроме того, в лагере села Казацкое мужчина погиб из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь.

Денисова заявила, что как питание «людям предоставляют баланду, мало пригодную для употребления».

«Для гигиенических процедур доступна только одна раковина с холодной водой на сотни людей. В таких условиях усиливается заболеваемость среди удерживаемых», — написала она.

По словам омбудсмена, за малейшее непослушание мужчин бьют и подвергают пыткам.

«Мужчины получили бумагу о прохождении фильтрации, однако и она не дает им права покинуть территорию лагеря. В то же время, содержавшихся, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают на работы по благоустройству в селе Безымянном и городе Новоазовск под конвоем российских военных», — написала она.

Денисова заявила, что на этой неделе нашим гражданам было объявлено, что они будут участвовать в «параде» на 9 мая в Мариуполе как «пленники», для чего они будут переодеты в форму украинских военных.

«В самом Мариуполе в большинстве своем остались только женщины и оккупанты. Дома мариупольцев беспощадно разграбляются рашистами. Женщины пытаются скрываться, чтобы не стать жертвами изнасилований и погибнуть», — написала она.

Омбудсмен заявила, что действия страны-агрессора в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда.

«Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступления геноцида России народа Украины», — заявила она.

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