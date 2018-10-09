Денисова просит омбудсмена РФ предоставить официальную информацию о голодовке Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить достоверную информацию о состоянии украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

"Не знаю почему в РФ не получается установить простой факт: голодает украинец или нет. Противоречивой информация была еще утром пятницы, но чиновники агрессора не могут ни подтвердить ее окончательно, ни опровергнуть уже 5-й день", - написала она в Facebook.

Информация о том, что Олег Сенцов не прекратил голодовку (как ожидалось) поступила от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолия Сака. По его словам, он не получал официального заявления о прекращении голодовки и Сенцов "так и голодает". Он добавил, что состояние украинца "относительно удовлетворительное".

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе ответил, что не имеет никакой информации о решении украинца продолжать голодовку.

Напомним, что украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Российские власти обвиняют украинцев в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.