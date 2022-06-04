«Может, переборщила». Денисова объяснила использование неэтичной лексики при описании сексуальных преступлений оккупантов в Украине 4 июня, 13:43 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова была уволена 31 мая (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Экс-омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала использование неэтичной лексики относительно вероятных сексуальных преступлений российских оккупантов против жителей Украины.

«Я доказывала — и медийщики со мной согласились — почему нужно говорить о военных преступлениях. Потому что когда я, например, выступала в парламенте Италии на комитете международных дел, услышала и увидела такую усталость от Украины, понимаете? Я рассказывала о страшных вещах, чтобы их как-то подтолкнуть, чтобы принимали решения, которые нужны Украине и украинскому народу», — отметила Денисова в интервью LB.ua.

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По ее словам, после этого выступления одна из руководителей итальянской партии Пять звезд, которая выступала против предоставления Украине оружия, выразила поддержку украинцам.

«Медийщикам я рассказала слово в слово то, что передали мне психологи, которые работали на линии психологической поддержки UNICEF. Я передала все, что хотели заявители сказать обществу и миру; чтобы враги, Российская Федерация, были наказаны. Да, тогда эта лексика была очень жестокая, мы обсудили это [с медийщиками], я сказала, что, действительно, может, переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление [на Россию]», — говорит экс-омбудсмен.

Денисова также отметила, что во время войны РФ против Украины оккупанты системно, постоянно и с особой жестокостью применяют сексуальное насилие. И чтобы доказать, что это происходит, нужно было приводить такие факты.

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа.

Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", и добавила, что ее устранение будет «незаконным».

Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

Они подчеркнули, что во время публичной коммуникации на эту тему важно обращать внимание не только на этичность формулировок, но и на оправданность и уместность публикации шокирующих подробностей.



«Половые преступления во время войны — это трагедии семей, тяжелая и травматичная тема, а не тема для публикаций в духе «скандальной хроники». Следует помнить о целях привлечения внимания к фактам преступлений.

Как должностному лицу, омбудсмену важно прежде всего заботиться о правах и преимуществах уцелевшего человека и его близких. Следовательно, соблюдать этические стандарты в подаче информации, поскольку в дальнейшем медиа распространяют ее в собственных публикациях, сохраняя оригинальные формулировки и публикуя их на широкую аудиторию", — говорится в обращении.

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