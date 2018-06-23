23 июня 2018, суббота

Денисова потребовала срочно допустить ее к голодающему Балуху

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Денисова напомнила о критическом состоянии Балуха
Фото: Людмила Денисова via Facebook

Денисова напомнила о критическом состоянии Балуха

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста с требованием поспособствовать ее визиту к Владимиру Балуха, который удерживается в СИЗО оккупированного Крыма.

Она напомнила, что Балух перешел на сухое голодание, что усугубит состоянии его здоровья.

"Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом Раздольненском районном суде в аннексированном Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижении и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО", - заявила Денисова.

Напомним, 22 июня удерживаемый в СИЗО оккупированного Симферополя украинский политзаключенный Владимир Балух после 96-ти дней обычной голодовки принял решение перейти на сухую голодовку.

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