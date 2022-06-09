«О преступлениях нужно было говорить». Денисова ответила на обвинения в некорректном освещении случаев насилия россиян над украинцами 9 июня, 16:40 Цей матеріал також доступний українською Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что о преступлениях российских оккупантов в Украине нужно было говорить, комментируя обвинения в некорректном освещении случаев насилия.

«Безусловно, о половых преступлениях нужно было говорить. Ведь во всех принятых резолюциях ясно говорится, что Россия систематически и с особой жестокостью совершает изнасилование и другие формы насилия, это их тактика против украинского народа», — сказала она в интервью изданию Бабель.

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Денисова заявила, что сообщения о преступлениях оккупантов были, по ее словам, «действительно неудобными», но о российской агрессии говорили и другие правозащитники, а также обычных граждане, которые стали свидетелями или пострадавшими.

«Но когда ты рассказываешь об Украине нашим западным партнерам, чувствуешь, что они устали от нашей ситуации. Все они хотят жить в мире, в согласии, уже ничего не видеть, не слышно, не думать, чтобы эта война уже как-то завершилась. … Потому аргументы иногда бывают жесткими», — убеждена она.

Денисова также признала, что передавала в прокуратуру не всю информацию о совершенных россиянами преступлениях.

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа.

Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", и добавила, что ее устранение будет «незаконным».

Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

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