Увольнение Денисовой: экс-омбудсмен ответила на обвинения в распространении «недостоверных данных» о сексуальных преступлениях 28 июня, 15:24 Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Экс-омбудсмен Людмила Денисова, комментируя обвинения в свой адрес о том, что она распространяла «недостоверную информацию» о фактах сексуальных преступлений российских военных, заявила, что факты этих преступлений подтверждаются «разными органами».

По словам Денисовой, следственные действия проводят именно правоохранители, поэтому если человек не хочет обращаться к ним, то нельзя передать его данные в правоохранительные органы.

Видео дня

" Это (человека — ред) решение", — сказала Денисова в интервью Харьковской правозащитной группе, опубликованном в Facebook организации.

Бывшая омбудсменка отреагировала на работу своей дочери на «горячей линии», которая занималась фиксацией звонков от украинцев, пострадавших от сексуальных преступлений солдат страны-агрессора.

«ЮНИСЕФ по нашей просьбе организовал такую „горячую линию“ после того, как начали освобождаться города в Киевской области и граждане стали звонить именно на „горячую линию“ Уполномоченного касательно необходимости оказания им психологической помощи. Поэтому такая линия была введена ЮНИСЕФ», — сказала она.

По ее словам, «это проект ЮНИСЕФ».

«Они, как мне стало известно, через общественную организацию подписали контракты с этими психологами, которые работали на той „горячей линии“. Среди них была моя дочь. Также она и до этого работала с ЮНИСЕФ», — сказала она.

Украинская правда со ссылкой на анонимные источники сообщила, что бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не предоставила достаточных доказательств некоторых случаев изнасилования детей российскими оккупантами.

В материале издания сказано, что в конце марта Денисова при поддержке ЮНИСЕФ решила запустить дополнительную горячую линию, объяснив это необходимостью разгрузить работавшую круглосуточно линию Офиса омбудсмена и «отдать более сложные случаи профессионалам». Работу горячей линии возглавила психологиня Александра Квитко, дочь тогдашнего омбудсмена.

Увольнение Людмилы Денисовой

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа. Денисова намерена обжаловать увольнение.

Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", и добавила, что ее увольнение будет «незаконным».

Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

Позже омбудсмен признала, что передавала в прокуратуру не всю информацию о совершенных россиянами преступлениях. Она сказала, что сообщения о преступлениях оккупантов были, по ее словам, «действительно неудобными», но о российской агрессии говорили и другие правозащитники, а также обычных граждане, которые стали свидетелями или пострадавшими.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.