Увольнение Денисовой: экс-омбудсмен ответила на обвинения в распространении «недостоверных данных» о сексуальных преступлениях

28 июня, 15:24
Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова/Facebook)

Экс-омбудсмен Людмила Денисова, комментируя обвинения в свой адрес о том, что она распространяла «недостоверную информацию» о фактах сексуальных преступлений российских военных, заявила, что факты этих преступлений подтверждаются «разными органами».

По словам Денисовой, следственные действия проводят именно правоохранители, поэтому если человек не хочет обращаться к ним, то нельзя передать его данные в правоохранительные органы.

Видео дня

" Это (человека — ред) решение", — сказала Денисова в интервью Харьковской правозащитной группе, опубликованном в Facebook организации.

https://www.facebook.com/khpgorg/videos/581299316956942

Бывшая омбудсменка отреагировала на работу своей дочери на «горячей линии», которая занималась фиксацией звонков от украинцев, пострадавших от сексуальных преступлений солдат страны-агрессора.

«ЮНИСЕФ по нашей просьбе организовал такую „горячую линию“ после того, как начали освобождаться города в Киевской области и граждане стали звонить именно на „горячую линию“ Уполномоченного касательно необходимости оказания им психологической помощи. Поэтому такая линия была введена ЮНИСЕФ», — сказала она.

По ее словам, «это проект ЮНИСЕФ».

«Они, как мне стало известно, через общественную организацию подписали контракты с этими психологами, которые работали на той горячей линии“. Среди них была моя дочь. Также она и до этого работала с ЮНИСЕФ», — сказала она.

Украинская правда со ссылкой на анонимные источники сообщила, что бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не предоставила достаточных доказательств некоторых случаев изнасилования детей российскими оккупантами.

Читайте также:

Военнослужащие российских войск и их танки в окрестностях окруженного города Мариуполь, Украина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Армия насильников. Что известно о масштабе сексуального насилия войск РФ во время вторжения в Украину

В материале издания сказано, что в конце марта Денисова при поддержке ЮНИСЕФ решила запустить дополнительную горячую линию, объяснив это необходимостью разгрузить работавшую круглосуточно линию Офиса омбудсмена и «отдать более сложные случаи профессионалам». Работу горячей линии возглавила психологиня Александра Квитко, дочь тогдашнего омбудсмена.

Увольнение Людмилы Денисовой

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа. Денисова намерена обжаловать увольнение.

Сама Денисова накануне заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях", и добавила, что ее увольнение будет «незаконным».

Как сообщает Детектор медиа, 25 мая представительницы украинских медиа и журналистки публично обратились к Людмиле Денисовой и призвали скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны, в частности, проверять факты перед публикацией и избегать чрезмерной детализации преступлений.

Позже омбудсмен признала, что передавала в прокуратуру не всю информацию о совершенных россиянами преступлениях. Она сказала, что сообщения о преступлениях оккупантов были, по ее словам, «действительно неудобными», но о российской агрессии говорили и другие правозащитники, а также обычных граждане, которые стали свидетелями или пострадавшими.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Омбудсмен Преступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X