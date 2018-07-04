Денисова направила Москальковой письмо из-за нарушения прав содержащихся в РФ Клиха и Гриба

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав содержащихся в России украинцев Павла Гриба и Станислава Клиха.

Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

"Есть информация о том, что во время этапирования в пенитенциарное заведение Ростова-на-Дону гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями Генерального консульства Украины. Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства", - говорится в сообщении.

Поэтому Денисова подготовила обращение к рабочему аппарату уполномоченного по правам человека России, в котором, в частности, отмечается, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность "вызывает большую обеспокоенность".

Кроме того, в письме омбудсмен просит предоставить Павлу Грибу необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также "всячески способствовать обеспечению личной безопасности как Павла, так и других заключенных граждан Украины на территории России".

Денисова также просит свою российскую коллегу сообщить об основаниях перевода Станислава Клиха в областную психиатрическую тюремную больницу Магнитогорска, а также способствовать проведению независимого медицинского обследования украинцев украинскими или иностранными врачами.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.

Станислава Клиха задержали на территории России в 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинец - Николай Карпюк.

Клих вину отрицает, а его семья и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. 26 мая 2016 года суд в российской республике Чечня приговорил Клиха до 20 лет лишения свободы; в октябре 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию его защиты на приговор.