Денисова обратилась в ООН и Совет Европы из-за теракта в Керчи

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась в Организацию Объединенных Наций и Совет Европы из-за гибели людей в результате взрыва в политехническом колледже в оккупированной Керчи.
По ее словам, ситуация в Керчи требует немедленного вмешательства международного сообщества.
"Я обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимиру Воронкову и генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду. Я прошу содействовать расследованию ужасной трагедии и принять необходимые меры для безопасности людей", - заявила Денисова на своей странице в Facebook.
Кроме того, Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову срочно прибыть в Керчь и обеспечить жертв трагедии необходимой помощью. Уполномоченный Верховной Рады добавила, что готова присоединиться к российской коллеге.
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Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения, большинство из них - подростки.
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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
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