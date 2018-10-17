Денисова обратилась в ООН и Совет Европы из-за теракта в Керчи

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась в Организацию Объединенных Наций и Совет Европы из-за гибели людей в результате взрыва в политехническом колледже в оккупированной Керчи.

По ее словам, ситуация в Керчи требует немедленного вмешательства международного сообщества.

"Я обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимиру Воронкову и генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду. Я прошу содействовать расследованию ужасной трагедии и принять необходимые меры для безопасности людей", - заявила Денисова на своей странице в Facebook.

Кроме того, Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову срочно прибыть в Керчь и обеспечить жертв трагедии необходимой помощью. Уполномоченный Верховной Рады добавила, что готова присоединиться к российской коллеге.

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Взрыв в колледже в Керчи: появились первые видео с места происшествия

Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения, большинство из них - подростки.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.