Денисова обратилась к Кремлю из-за срыва выполнения гарантий Путина

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям администрации президента России из-за недопуска к украинским политзаключенным.

Свои обращения она адресовала руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и его заместителю, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

"Вынуждена констатировать, что гарантии, данные мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы", - отметила украинский омбудсмен.

В обращении к Пескову Денисова просит проинформировать Путина о том, что предоставленные гарантии о безусловном и беспрепятственном допуске не выполняются. В письме к Вайно омбудсмен попросила обеспечить реализацию указанных гарантий.

Напомним, что 18 и 26 июня украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

15 июня омбудсмен прибыла в российскую колонию, где удерживают Олега Сенцова. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, удерживаемым на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии были подтверждены во время повторного телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.