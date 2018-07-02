Денисова назвала условие допуска Москальковой к россиянам, задержанным в Украине

В России Денисову не пустили ни к одному украинцу

Российского омбудсмена Татьяну Москалькову допустят к россиянам, задержанным в Украине, только при условии таких же действий со стороны России, заявила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова во время согласительного совет в Верховной Раде, пишет УП.

"Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий", - сказала она.

Украинский омбудсмен напомнила, что были договоренности о допуске украинского омбудсмена к удерживаемым на территории России украинцам.

"Однако Россия нарушила договоренности. Ни к одному нашему парню не пустили. Было и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и к Клыху и Сенцову", - рассказала Денисова.

Она подчеркнула, что ее ключевой целью было убедить украинских политзаключенных, что Украина за них борется. Кроме того, украинский омбудсмен хотела проверить условиях их содержания.

Денисова отметила, что будет продолжать свою работу по допуску к украинским политзаключенным и в дальнейшем.

Она также призвала депутатов поднимать вопрос освобождения украинских политзаключенных на дипломатическом уровне во время встречах в институциях Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Денисова после безуспешных попыток посетить удерживаемых в тюрьмах РФ украинцев вернулась в Украину.

Украинский омбудсмен находилась в России с 14 июня согласно договоренностям президентов Украины и РФ о посещении заключенных. Ей не удалось посетить ни одного удерживаемого в РФ украинца.

18 и 26 июня ей отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

15 июня омбудсмен прибыла в российскую колонию, где находится Олег Сенцов, однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.