Денисова: Есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно

Денисова не смогла попасть в колонию к Сенцову

Украинский омбудсмен Людмила Денисова считает, что политзаключенного Олега Сенцова могут кормить принудительно.

"Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания предполагать, что Олега кормят принудительно", - сказал она, пишет Униан.

В то же время, Денисова подчеркнула, что достоверной информации о состоянии здоровья украинского режиссера нет.

Омбудсмен заявила, что прием пищи против собственной воли является "жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством"

Ранее уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Денисову не пустили в колонию к Сенцову.

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25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорилСенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

14 мая 2018 года стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.