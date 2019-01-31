Денисова анонсировала передачу заключенных из тюрем на оккупированном Донбассе
Передача заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса, в подконтрольные правительству Украины пенитенциарные учреждения состоится в начале февраля.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"О передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - заявила она в Facebook.
Напомним, что в декабре 2018 года оккупанты передали 55 осужденных, удерживаемых в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей, и их уголовные дела.