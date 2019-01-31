Денисова анонсировала передачу заключенных из тюрем на оккупированном Донбассе Вчера, 21:53 349 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова / Facebook Заключенные заявили о нежелании отбывать наказание на оккупированной территории Украины Людмила Денисова / Facebook

Передача заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса, в подконтрольные правительству Украины пенитенциарные учреждения состоится в начале февраля.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"О передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - заявила она в Facebook.

Напомним, что в декабре 2018 года оккупанты передали 55 осужденных, удерживаемых в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей, и их уголовные дела.