Погиб под Бахмутом. В Запорожье простились с Денисом «Викингом» Ясинским 7 апреля, 17:41 7 апреля в Запорожье простились с Денисом «Викингом» Ясинским (Фото:www.radiosvoboda.org)

В пятницу, 7 апреля, в Запорожье состоялось публичное прощание с погибшим 31 марта под Бахмутом Денисом «Викингом» Ясинским, он служил в одном из спецподразделений ГУР Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Боец был известен в городе своей общественной деятельностью, был активным участником Революции Достоинства в Запорожье, возглавлял Запорожскую городскую организацию ВО Свобода, был руководителем Запорожской областной организации Сокол.

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В 2016-2019 годах Ясинский служил в аэроразведке в 55-й отдельной артбригаде ВСУ. Впоследствии занимался развитием собственного дела – основал собственную аэросъемную студию.

После начала полномасштабной войны России против Украины присоединился к рядам терробороны, а в 2023 году перешел в спецподразделение разведки.

Фото: www.radiosvoboda.org

По словам мамы погибшего Людмилы Ясинской, для него Украина была превыше всего.

«Мы с ним были и на Майдане, участвовали во всех акциях. Мы с 14 года помогали волонтерам — и сетки вязали, и борщи фасовали. Он еще в 14-м году мне сказал, что уйдет на войну. Но по семейным обстоятельствам не мог. Как только они решились, он сразу пошел добровольцем служить. А 24-го февраля (в 2022 году — ред.) сразу после работы зашел в военкомат, и 25-го он уже был на войне. Его как оперативный резерв армии направили в терроборону, оттуда перевелся в добровольческое формирование Азов в аэроразведку. Они получали боевые задания по аэроразведке, за что его наградили отличием За содействие Вооруженным силам Украины. Затем перевелся, поступил на службу в Главное управление разведки», — сказала она.

Проститься с Викингом пришли близкие, друзья, запорожские активисты, волонтеры и военные.

Заведующий сектором в Запорожской области Министерства по делам ветеранов Украины Константин Денисов заявил, что они познакомились во время Революции Достоинства, затем были вместе в национально-патриотических движениях.

"Он всегда был за справедливость, не мог спокойно смотреть, что происходит, поэтому добровольцем пошел на войну. Потом мы с ним пересекались, когда он сражался, а я работал с ветеранами. Посоветовал поступить в университет, чтобы получить образование. Потом хотел дело собственное открыть перед увольнением из армии. Горевший хотел двигаться вперед. Большие надежды на него возлагали, как дальше будем двигаться после победы», — сказал он.

Прах Дениса Ясинского похоронен в Запорожье.