«Продолжается аудит». Зеленский поручил Шмыгалю ускорить поставки на фронт дронов-перехватчиков и обсудил дипстрайки

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль выступил с докладом для президента Владимира Зеленского (Фото: www.facebook.com/zelenskyy.official)

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль в докладе президенту Владимиру Зеленского заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.

Об этом сообщается 18 июля в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

«Уже идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины», — заявил президент Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства заявил, что обсудил со Шмыгалем обеспечение так называемых дипстрайков — ударов в глубину страны-агрессора РФ.

«Также обсудили обеспечение дипстрайков — частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость», — сказал президент Зеленский.

По словам главы украинского государства, на ближайший понедельник, 21 июля, Шмыгаль готовит представление конкретной программы работы Минобороны и ключевые приоритеты, которые будут реализованы в краткосрочной перспективе, в ближайшие недели, а также в течение ближайшего полугода.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

В качестве нового министра обороны Шмыгаль пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.

«Оружие. Мы должны нарастить вооружение до уровня, который сломает способность врага воевать. Прежде всего — украинское производство. Задача Президента — за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%», — заявил он.