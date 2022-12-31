Мир запомнит 2022-й как год несокрушимых и храбрых украинцев — Шмыгаль 31 декабря, 10:00 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем новогоднем поздравлении заявил, что убежден в том, что мир запомнит 2022 год как год несокрушимых украинцев и героев ВСУ.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Год героев Вооруженных сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023 запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины», — написал глава правительства.

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По его словам, на пороге нового года каждый с большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.

«С верой в победу света над тьмой! С верой, что скоро вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым», — прокомментировал Шмыгаль.

Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил делать хорошие дела во имя Украины.

«Верим в ВСУ!» – добавил он.