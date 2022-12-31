Мир запомнит 2022-й как год несокрушимых и храбрых украинцев — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)
Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем новогоднем поздравлении заявил, что убежден в том, что мир запомнит 2022 год как год несокрушимых украинцев и героев ВСУ.
Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.
«Год героев Вооруженных сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023 запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины», — написал глава правительства.
По его словам, на пороге нового года каждый с большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.
«С верой в победу света над тьмой! С верой, что скоро вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым», — прокомментировал Шмыгаль.
Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил делать хорошие дела во имя Украины.
«Верим в ВСУ!» – добавил он.