Главарь «ДНР» разразился в Беларуси бредом о захвате Киева, Одессы, Харькова и других украинских городов 27 июля, 17:47 Кроме Киева, Денис Пушилин смог вспомнить лишь семь украинских городов (Фото:pushilindenis/t.me)

Кремлевский ставленник на временно оккупированной территории Донецкой области Денис Пушилин решил напомнить о своем существовании, пригрозив захватить Киев и целый ряд других украинских городов.

Свои фантазии он озвучил во время поездки в Беларусь.

По словам бывшего мошенника из МММ, а ныне главаря террористов «ДНР», России следует захватить не только украинскую столицу, но и Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.

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При этом Пушилин не объяснил, каким образом он собирается реализовать столь амбициозные планы, если на шестой месяц полномасштабной войны ни подконтрольные ему боевики, ни войска РФ так и не смог взять под свой контроль даже Донецкую область.

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