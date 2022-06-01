СМИ сообщили, что Денис Пушилин получил ранение в Лимане
Денис Пушилин (Фото:СМИ боевиков)
Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области, сообщает РИА Мелитополь.
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«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой „ДНР“ Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы», — говорится в публикации.
Официальных подтверждений этой информации нет.
Также не сообщается о характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин.
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