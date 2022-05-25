Жена командира Азова Прокопенко рассказала новые подробности о звонке мужа: другие защитники Мариуполя также вышли на связь 25 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Денис Прокопенко (Фото:Кадр видео полк Азов)

Жена командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина рассказала новые подробности о телефонном звонке мужа.

В комментарии Associated Press она сообщила, что муж спросил, как она, но связь оборвалась прежде, чем он успел что-то сказать о себе.

Екатерина Прокопенко отметила, что телефонный звонок был возможен по соглашению между правительствами Украины и России и благодаря посредничеству Красного Креста, который посетил некоторых защитников Мариуполя.

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Прокопенко вместе с другой супругой военнослужащего Юлией Федосюк рассказали, что соглашение между Украиной и Россией гарантирует надлежащее захоронение погибших бойцов и удовлетворительные условия для военнопленных, в частности, разрешение на телефонные звонки членам семьи несколько раз в неделю.

Женщины сказали, что несколько семей военнослужащих получили звонки за последние два дня.

Они заявили, что не могут раскрыть более подробной информации о соглашении, но надеются, что бойцов не будут пытать и что в конечном итоге они вернутся домой.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города.

В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.

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