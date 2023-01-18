Шмыгаль поручил создать спецгруппу по расследованию авиакатастрофы в Броварах 18 января, 11:58 Упавший вертолет задел здание детского сада в Броварах (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств падения вертолета в Броварах с руководством МВД на борту.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он выразил соболезнования семьям всех погибших.

Гибель главы МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя и госсекретаря МВД он назвал «большой потерей для правительственной команды» и для всей страны.

Видео дня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в своем Twitter, что все обстоятельства трагедии будут установлены

«Трагическое утро, еще один черный день этой войны… восемнадцать погибших, в том числе трое детей! Страшное известие для всей страны. Среди погибших — мои коллеги… Все обстоятельства трагедии будут установлены, работают все оперативные службы», — отметил он.

Утром 18 января в Броварах Киевской области возле детского сада и многоэтажек упал вертолет ГСЧС. На борту находилось руководство МВД — министр, его заместитель и госсекретарь. Они погибли.

Всего в результате крушения погибли 18 человек, трое их них — дети. Девять жертв находились на борту вертолета, никто не выжил.

Пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.



