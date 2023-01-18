Шмыгаль поручил создать спецгруппу по расследованию авиакатастрофы в Броварах
Упавший вертолет задел здание детского сада в Броварах (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств падения вертолета в Броварах с руководством МВД на борту.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
Он выразил соболезнования семьям всех погибших.
Гибель главы МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя и госсекретаря МВД он назвал «большой потерей для правительственной команды» и для всей страны.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в своем Twitter, что все обстоятельства трагедии будут установлены
«Трагическое утро, еще один черный день этой войны… восемнадцать погибших, в том числе трое детей! Страшное известие для всей страны. Среди погибших — мои коллеги… Все обстоятельства трагедии будут установлены, работают все оперативные службы», — отметил он.
Утром 18 января в Броварах Киевской области возле детского сада и многоэтажек упал вертолет ГСЧС. На борту находилось руководство МВД — министр, его заместитель и госсекретарь. Они погибли.
Всего в результате крушения погибли 18 человек, трое их них — дети. Девять жертв находились на борту вертолета, никто не выжил.
Пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.