Байден о гибели Монастырского: Отстаивал волю украинского народа 18 января, 21:47 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден выразили соболезнования по поводу крушения вертолета ГСЧС в городе Бровары.

Об этом сообщает Белый дом.

В своем обращении Байден сказал, что глубоко расстроен новостью о трагедии. Он заявил, что его сердце вместе с семьями погибших и раненых.

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Он также упомянул Дениса Монастырского, который занимал должность министра внутренних дел Украины.

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«Господин Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине — как к ее защите от российской агрессии, так и к жизненно важной работе по реформам для укрепления украинских институтов в этой войне и в будущем. Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа», — говорится в сообщении.

Байден отметил, что США, как партнер, будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

По состоянию на 15:45 поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей. В Броварах объявлен трехдневный траур.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.