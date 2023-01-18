Байден о гибели Монастырского: Отстаивал волю украинского народа
Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден выразили соболезнования по поводу крушения вертолета ГСЧС в городе Бровары.
Об этом сообщает Белый дом.
В своем обращении Байден сказал, что глубоко расстроен новостью о трагедии. Он заявил, что его сердце вместе с семьями погибших и раненых.
Он также упомянул Дениса Монастырского, который занимал должность министра внутренних дел Украины.
«Господин Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине — как к ее защите от российской агрессии, так и к жизненно важной работе по реформам для укрепления украинских институтов в этой войне и в будущем. Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа», — говорится в сообщении.
Байден отметил, что США, как партнер, будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.
Крушение вертолета в Броварах: что известно
- Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
- По состоянию на 15:45 поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей. В Броварах объявлен трехдневный траур.
- Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.
- Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
- В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.
- Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.