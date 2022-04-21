ВСУ ликвидировали российского подполковника, еще два вражеских командира тяжело ранены — Генштаб 21 апреля, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Денис Межуев (Фото:Necro Mancer)

Украинские защитники ликвидировали российского подполковника Дениса Межуева. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

По данным Генштаба, украинские бойцы ликвидировали подполковника Дениса Межуева, командира первого мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа. Еще два руководителя этого соединения — полковник Харитонов и подполковник Смирнов — получили серьезные ранения и были доставлены в Москву на лечение.



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Ранее журналист Роман Цимбалюк заявил, что в боях с украинскими военными в Харьковской области 2-я мотострелковая дивизия ВС РФ (в/ч 23626, Калининец, Московская область) потеряла сразу трех офицеров, один из которых был ликвидирован, а еще двое получили тяжелые ранения. Информация о ликвидации Межуева появилась в Сети 13 апреля.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 000 человек личного состава, 829 танков, 172 самолета, 151 вертолет и не только.

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