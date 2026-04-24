Журналисты нашли у семьи главы СБУ Харьковской области имущества на миллион долларов, в ведомстве ответили

Семья и приближенные к Денису Лутию, назначенному 22 апреля руководителем управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, за последние несколько лет приобрели недвижимости, автомобилей и мотоциклов на общую сумму около миллиона долларов. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info .

Отмечается, что назначение на новую должность, Лутий работал заместителем начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а ранее — в управлении К СБУ Львовской области и отвечал за безопасность Одесского морского торгового порта.

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Журналисты выяснили, что активы, принадлежащие ближайшему окружению Лутия, начали появляться перед началом полномасштабного вторжения. Так, в конце 2021 года его жена, Юлия Лутий, приобрела две квартиры в одесском клубном доме Авиньон на Черноморском побережье, стоимость которых тогда могла составлять около 80 тысяч долларов, говорится в расследовании.

Кроме того, она купила Range Rover Velar 2021 года, стоимостью более 50 тысяч долларов. Сам Денис Лутий не имел собственного автомобиля, но журналисты обнаружили, что он пользовался Mercedes-Benz G63 AMG 2020 года, который был оформлен на его брата Руслана Лутия. Стоимость этого автомобиля составляет около 150 тысяч долларов.

В 2023 году Лутий стал владельцем участка земли в элитном районе Одессы — Совиньон, пишет Bihus.Info. Земельный участок с домом ему подарила теща, Галина Джуган, которая работала учительницей в Одесском лицее и, вероятно, не имела доходов, которые позволяли бы осуществить такую покупку, добавили журналисты. Кроме того, в собственности 69-летней Галины Джуган есть мотоцикл Honda GL 18000 Gold Wing, стоимость которого сейчас может достигать 30 тысяч долларов.

В 2024 году Юлия Лутий, жена чиновника, приобрела дом в коттеджном городке Лагом вблизи Львова, стоимость которого превышает 6 миллионов гривен, говорится в расследовании. Одновременно отец чиновника, Григорий Лутий, начал активные покупки земли в этом районе, приобретя несколько участков общей площадью более 50 соток и инвестировав в еще один дом в Лагоме, пишет Bihus.Info.

Журналисты также обратили внимание на львовскую предпринимательницу Янину Рокицкую, на имя которой зарегистрирован автомобиль Lexus RX350 2023 года, которым пользовался Лутий. Рокицкая, которая работает как ФЛП во Львове, начала покупать дома в том же коттеджном городке, куда ранее инвестировали родственники сотрудника СБУ. Журналисты предполагают, что активы были оформлены на нее.

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Согласно данным Bihus.Info, ни один из членов семьи Лутия не занимался бизнесом. Новый глава СБУ Харьковщины на запрос журналистов заявил, что имущество было приобретено в период, когда он не работал в СБУ и не занимал должностей в спецслужбе. В Bihus.Info добавили, что по их наблюдениям, это не соответствует действительности.

СБУ сообщила в комментарии для hromadske, что Денис Лутий в 2020 году оставил службу, а уже в феврале 2022-го, на третий день после начала полномасштабного вторжения, вернулся из-за границы и мобилизовался в ряды СБУ. Он активно участвовал в обороне страны, в частности, на Запорожском направлении.

По информации СБУ, имущество, которое принадлежит жене Лутия, было приобретено в тот период, когда он не работал в СБУ и не занимал никаких должностей в спецслужбе.

Что касается движимого и недвижимого имущества других родственников, в частности тещи Лутия, то оно было приобретено за личные средства, накопления, а также из других законных источников, включая займы. Автомобили, принадлежащие третьим лицам, не находились в постоянном пользовании Лутия, подчеркивают в СБУ.

Также в СБУ отметили, что Лутий подаст соответствующие имущественные декларации в 90-дневный срок после прекращения или отмены военного положения, как это предусмотрено действующим законодательством.