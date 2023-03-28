Во время боевого задания погиб украинский летчик Денис Кирилюк

28 марта, 23:55
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Денис Кирилюк (Фото:831 бригада тактичної авіації/831s tactical aviation brigade / Facebook)

Денис Кирилюк (Фото:831 бригада тактичної авіації/831s tactical aviation brigade / Facebook)

При выполнении боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи, штурман Денис Кирилюк. Об этом сообщает 831-я бригада тактической авиации в Facebook.

«Пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, который совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага», — рассказали в бригаде.

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В августе 2022 года Денис Кирилюк получил орден За мужество III степени — за личное мужество и самоотверженные действия при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Начальник Миргородской РВА Виталий Дякивнич сообщил, что летчик погиб 28 марта.

831 бригада тактичної авіації/831s tactical aviation brigade / Facebook
Фото: 831 бригада тактичної авіації/831s tactical aviation brigade / Facebook
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Летчики ВВС Украины Пилоты ВВС Украины Война России против Украины

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