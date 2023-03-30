Один из лучших в небе Украины. Пилот Денис Кирилюк погиб, имея на счету 80 боевых вылетов: что важно знать об асе 30 марта, 10:57 Сюжет Денис Кирилюк совершил более 80 боевых вылетов (Фото:Валентин Панчук)

28 марта во время выполнения боевого задания погиб один из опытнейших украинских пилотов Денис Кирилюк, который лишь за время полномасштабного вторжения совершил 70 вылетов на уничтожение врага.

NV рассказывает, что известно об асе, защищавшем небо Украины.

Денис Кирилюк служил в 831-й бригаде тактической авиации и был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВСУ. Он имел звание майора, одновременно был штурманом авиационной эскадрильи и заместителем ее командира.

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Пилот совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 — во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага, сообщили в бригаде, защищающей украинское небо.

2 августа 2022 года Владимир Зеленский своим указом наградил Дениса Кирилюк орденом За мужество III степени. Украинский ас получил эту награду «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

На фото ниже Денис Кирилюк с орденом За мужество. На его нарукавном шевроне — символ Wild Weasel (Дикие ласки), американских асов подразделения ВВС США, в котором самые опытные пилоты борются с наземными зенитно-ракетными комплексами врага.

Фото: Валентин Панчук

Кирилюк защищал украинское небо и до полномасштабного вторжения: за героизм и образцовое исполнение воинского долга он был получил награду президента Украины За участие в АТО и огнестрельное оружие от Министерства обороны Украины.

Кирилюк погиб в ночь на 28 марта во время выполнения нового боевого задания. Именно в эту ночь Россия массово атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed 136/131. В бригаде не уточнили обстоятельства гибели пилота.



В 2007 году Денис Кирилюк выпустился из Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой, рассказали в этом заведении.

В 2011 году окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Вместе с семьей жил в Миргородском районе Полтавской области. Был женат, воспитывал дочь, а за 19 дней до гибели у пилота родился сын. «С его лица невозможно было стереть улыбку, — рассказал о радости летчика Валентин Панчук, близко знавший пилота. — А сегодня в одиночестве остались жена Дениса с маленькой дочерью и новорожденным сыном».

Денис Кирилюк на фоне Большого каньона в США / Фото: Валентин Панчук

По словам Панчука, Денис Кирилюк увлекался самолетами с самого детства, «обожал рыбалку и постоянно рассказывал о своих уловах родным и близким».

Панчук рассказал, что пилот защищал украинское небо «без сна и отдыха» и предложил помочь его семье, оставив данные их карт:

карта жены для помощи: 4966804010091204 — Алена

карта побратима для помощи семье: 5375411205203164 — Алексей

Соболезнования семье и близким погибшего пилота уже выразили его побратимы из 831-й бригады, в том числе пресс-офицер бригады Лана Борисова; Черниговский лицей, где учился Кирилюк; Виталий Дьяковнич, глава Миргородского РВА. «Украина потеряла еще одного патриота и своего защитника. Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой», — отметил Дьяковнич.

Журналист британской The Times Максим Такер, рассказывая о гибели пилота в своем Твиттер, призвал предоставить Украине западные истребители. «Украина потеряла еще одного опытного пилота в ожидании F16, а ее жители провели еще одну ночь, прячась от атак российских беспилотников. У майора Дениса Кирилюка остались жена, маленькая дочь и младенец. Он погиб, защищая Украину. Пришлите наконец самолеты», — призвал Такер.

