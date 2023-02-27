Следствие установило причастных к убийству разведчика Киреева 27 февраля, 21:01 Денис Киреев был убит в начале полномасштабного вторжения России (Фото:Денис Киреев/Facebook)

Госбюро расследований установило причастных к убийству агента Главного управления разведки Дениса Киреева, сообщает Украинская правда в понедельник, 27 февраля, со ссылкой на ответ Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

«В ходе досудебного расследования уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных (розыскных) действий», — сообщили правоохранители на запрос УП.



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За время расследования никому не сообщили о подозрении. Супруга Киреева Ирина сказала журналистам, что недовольна работой следствия. Она категорически опровергла, что ее муж якобы мог работать на страну-агрессора Россию, и заявила, что он был очень патриотичным.

«У него была любимая фраза — „Где родился, там и пригодился“. И более патриотичного человека я в своей жизни не знала… Я не то что не верю в то, что он работал на Россию, я знаю, что это не так. На 200 процентов. И у меня есть логические объяснения, почему они [представители СБУ] это говорят. Иначе как же оправдаешь убийство посреди Киева?» — сказала Ирина Киреева.

Денис Киреев: что известно об убийстве агента

Американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало большое расследование о Кирееве, в котором сказано, что он работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.



Весной 2021 года Буданов попросил Киреева использовать его контакты в сферах финансов и безопасности, чтобы внедриться в российскую военную разведку, и тот согласился. Руководитель ГУР также сказал, что Киреев первым в Украине забил тревогу, когда осенью американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе полномасштабного вторжения РФ.



Как пишет WSJ, 23 февраля 2022 года Киреев предупредил Буданова, что российский диктатор Путин отдал приказ о вторжении ранним утром 24 февраля, а также передал информацию о ключевой точке российской атаки, благодаря которой Украина перебросила дополнительные войска в гостомельский аэропорт.



5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как присутствовал на первом раунде украинско-российских переговоров в Беларуси как консультант украинской делегации.



Тогда Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Но позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий. Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил гибель Дениса Киреева отсутствием координации между силовыми структурами в начале полномасштабной войны.

«Он имел отношение к Главному управлению разведки, а его убийство было связано с тем, что [в первые дни полномасштабной войны] не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему с одной стороны, а с другой стороны не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате…», — заявил он.



Киреева похоронили на Байковом кладбище рядом с первым министром иностранных дел Украины, а президент посмертно его наградил.

