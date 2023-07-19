Украинские военные показали ликвидацию российского комбрига Ташкента, которого так любила Скабеева 19 июля, 19:53 Удар по комбригу Ташкенту (Фото:Скриншот видео десятая отдельная горско-штурмовая бригада ВСУ Эдельвейс / Telegram)

Украинские защитники смогли ликвидировать российского командира бригады благодаря Дениса Иванова с позывным Ташкент при помощи беспилотника.

Об этом сообщает десятая отдельная горско-штурмовая бригада ВСУ Эдельвейс.

На видео, которое обнародовала бригада, можно заметить, как дрон-камикадзе приближается к автомобилю, где находился российский комбриг.

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Ранее российские пропагандисты заявили, что в Украине ликвидировали командира бригады оккупантов Дениса Иванова с позывным Ташкент.

О ликвидации Иванова отрапортовали и на кремлевском телевидении, заявив, что это произошло на территории оккупированной россиянами Луганской области. Украинский журналист Денис Казанский пишет, что, по другим данным, Иванов был уничтожен в результате ракетного удара по российской базе в поселке Юбилейный под Луганском.

Этого оккупанта часто показывали и восхваляли российские пропагандисты, в частности, Ольга Скабеева. Они говорят, что он участвовал в оккупации и уничтожении Северодонецка, Рубежного и Лисичанска. Иванов командовал 123-й бригадой минобороны РФ, сформированной на базе российской террористической вооруженной группировки.

16 июля стало известно о ликвидации российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова.

11 июля ударом по российской базе на территории отеля в оккупированном Бердянске ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.