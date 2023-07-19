Под Луганском ликвидировали российского комбрига Дениса Иванова 19 июля, 09:39 Российский оккупант Денис Иванов (Фото:Скриншот видео Россия 1)

Российские пропагандисты заявили, что в Украине ликвидировали командира бригады оккупантов Дениса Иванова с позывным Ташкент.

В своих Telegram-каналах они утверждают, что его уничтожили ударом дрона-камикадзе, когда тот «передвигался на автомобиле». Скриншот с заявлениями пропагандистов опубликовал полковник ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан.

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О ликвидации Иванова отрапортовали и на кремлевском телевидении, заявив, что это произошло на территории оккупированной россиянами Луганской области. Украинский журналист Денис Казанский пишет, что, по другим данным, Иванов был уничтожен в результате ракетного удара по российской базе в поселке Юбилейный под Луганском.

Этого оккупанта часто показывали и восхваляли российские пропагандисты, в частности, Ольга Скабеева. Они говорят, что он участвовал в оккупации и уничтожении Северодонецка, Рубежного и Лисичанска.

16 июля стало известно о ликвидации российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова.

11 июля ударом по российской базе на территории отеля в оккупированном Бердянске ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.