Служба безопасности Украины сорвала покушение российских спецслужб на Дениса Ермака — брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк журналистам, сообщает пресс-служба украинской спецслужбы.

По его словам, россияне хотели совершить теракт и ликвидировать Дениса Ермака 15 мая до 15:00, поскольку тогда проходили встречи в Стамбуле. Это могло бы повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав украинской делегации, отметил Малюк.

Реклама

Глава СБУ отметил, что Денис Ермак служит снайпером в Главном управлении разведкой Минобороны Украины, в Иностранном легионе, а также работает с беспилотниками, поэтому большую часть времени находится на линии боестолкновения.

Однако россияне планировали ликвидировать его по месту жительства в Киеве с помощью самодельного взрывного устройства.

Малюк рассказал, что исполнителем должен был быть инженер из Харькова.

«Исполнитель — харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство. Приехал в Киев, снял квартиру. Пока он покупал все необходимые компоненты для СВУ, нам удалось поставить видео- и аудиоконтроль в квартиру. Поэтому мы полностью контролировали ход событий», — отметил глава СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Также украинской разведке удалось проникнуть к телефону исполнителя, благодаря чему СБУ получила доступ к его разговорам с кураторами.

«Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью — начинал все мастерить, сам делал детонатор. Общий вес, который он „накрутил“, был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы», — рассказал Василий Малюк.

По его словам, исполнителю приказали прийти по месту жительства Дениса Ермака и передать посылку.

«Исполнителю сказали так: придешь, позвонишь в дверь, тебя ждут, просто передай посылку. Это классическая схема использования «втемную», — отметил глава СБУ.

Он добавил, что исполнитель купил два телефона, один из которых был присоединен к взрывчатке. Россияне вели слуховой контроль и если бы они услышали, что агенту открыли дверь, они бы сразу осуществили взрыв.

Василий Малюк также рассказал о попытках покушения на президента Украины Владимира Зеленского, а также главу ГУР МО Кирилла Буданова и лично на него.