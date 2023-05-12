В Киеве открыли мемориальную доску бойцу 95-й бригады Денису Антипову, погибшему в прошлом году на Харьковщине

12 мая, 13:07
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В Киеве открыли мемориальную доску Денису Антипову (Фото:Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий)

В Киеве открыли мемориальную доску Денису Антипову (Фото:Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий)

На Аскольдовой могиле в Киеве 11 мая открыли мемориальную доску лейтенанту 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Денису Антипову, который в прошлом году в этот день погиб в бою с российскими оккупантами возле села Довгенькое на Харьковщине.

Доска была установлена на военной часовне. Место было выбрано символически, ведь Денис с самого детства был прихожанином церкви св. Николая на Аскольдовой могиле.

Чин освящения доски возглавил епископ Украинской греко-католической церкви Андрей Химяк. Почетный караул несли представители Военного института КНУ имени Тараса Шевченко.

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Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий
Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий
Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий
Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий
Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий
Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий
Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий

Кобзарь Святослав Силенко исполнил в память о Денисе повстанческую песню Зів'ялі квіти відійшли и песню, посвященную украинским добровольцам Чи то грім гримить. 

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Почтить Дениса Антипова пришли ветераны российско-украинской войны, его собратья из Десантно-штурмовых войск, преподаватели и студенты КНУ им. Тараса Шевченко и Киевской школы экономики (KSE), представители общественных объединений, дипломаты, украинское духовенство, близкие и друзья. Также присутствовали художники и скульпторы, занимавшиеся изготовлением доски.

В частности, присутствовал президент KSE Тимофей Милованов, посол Республики Корея в Украине Ким Хёнг Те, первый заместитель Министра по делам ветеранов Александр Порхун и другие.

В 20:00 11 мая на YouTube канале NV состоялась онлайн-премьера документального фильма памяти Дениса Антипова Или мы. Или они, созданного по инициативе платформы памяти Мемориал.

https://www.youtube.com/watch?v=QOPJS4-bb7U&ab_channel=NVUA

В октябре прошлого года в честь Антипова переименовали улицу в Дарницком районе Киева.

Денис Антипов родился в 1989 году в Ивано-Франковске, но еще ребенком вместе с родителями переехал в Киев. В 2012 году окончил КНУ им. Тараса Шевченко, где позже преподавал корейский язык.

Активно участвовал в Языковом Майдане, а затем в Революции Достоинства.

В 2015-м пошел на фронт добровольцем в 5-ю батальонно-тактическую группу 81-й аэромобильной бригады, где занимался аэроразведкой беспилотными летательными аппаратами. Воевал в частности под Донецким аэропортом, в промзоне Авдеевки, на Светлодарской дуге.

С войны вернулся в мае 2016 лейтенантом и командиром взвода аэроразведки своего батальона. Писал кандидатскую и занимался предпринимательством, основатель ветеранского бизнеса UA.GIFTS.

После 24 февраля 2022 года снова ушел на фронт в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

9 марта 2022 года Денис получил тяжелое ранение под Изюмом в Харьковской области, но не долечился и вернулся на передовую.

11 мая Антипов погиб в бою, защищая Украину вблизи села Довгенькое на Харьковщине.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Харьковская область КНУ им. Т. Шевченко Мемориал Война России против Украины полномасштабное вторжение Аскольдова могила

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