В Киеве открыли мемориальную доску бойцу 95-й бригады Денису Антипову, погибшему в прошлом году на Харьковщине 12 мая, 13:07 В Киеве открыли мемориальную доску Денису Антипову (Фото:Дарина Федосенко, Олег Слабоспицкий)

На Аскольдовой могиле в Киеве 11 мая открыли мемориальную доску лейтенанту 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Денису Антипову, который в прошлом году в этот день погиб в бою с российскими оккупантами возле села Довгенькое на Харьковщине.

Доска была установлена на военной часовне. Место было выбрано символически, ведь Денис с самого детства был прихожанином церкви св. Николая на Аскольдовой могиле.

Чин освящения доски возглавил епископ Украинской греко-католической церкви Андрей Химяк. Почетный караул несли представители Военного института КНУ имени Тараса Шевченко.

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Кобзарь Святослав Силенко исполнил в память о Денисе повстанческую песню Зів'ялі квіти відійшли и песню, посвященную украинским добровольцам Чи то грім гримить.



Почтить Дениса Антипова пришли ветераны российско-украинской войны, его собратья из Десантно-штурмовых войск, преподаватели и студенты КНУ им. Тараса Шевченко и Киевской школы экономики (KSE), представители общественных объединений, дипломаты, украинское духовенство, близкие и друзья. Также присутствовали художники и скульпторы, занимавшиеся изготовлением доски.

В частности, присутствовал президент KSE Тимофей Милованов, посол Республики Корея в Украине Ким Хёнг Те, первый заместитель Министра по делам ветеранов Александр Порхун и другие.

В 20:00 11 мая на YouTube канале NV состоялась онлайн-премьера документального фильма памяти Дениса Антипова Или мы. Или они, созданного по инициативе платформы памяти Мемориал.

В октябре прошлого года в честь Антипова переименовали улицу в Дарницком районе Киева.

Денис Антипов родился в 1989 году в Ивано-Франковске, но еще ребенком вместе с родителями переехал в Киев. В 2012 году окончил КНУ им. Тараса Шевченко, где позже преподавал корейский язык.

Активно участвовал в Языковом Майдане, а затем в Революции Достоинства.

В 2015-м пошел на фронт добровольцем в 5-ю батальонно-тактическую группу 81-й аэромобильной бригады, где занимался аэроразведкой беспилотными летательными аппаратами. Воевал в частности под Донецким аэропортом, в промзоне Авдеевки, на Светлодарской дуге.

С войны вернулся в мае 2016 лейтенантом и командиром взвода аэроразведки своего батальона. Писал кандидатскую и занимался предпринимательством, основатель ветеранского бизнеса UA.GIFTS.

После 24 февраля 2022 года снова ушел на фронт в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

9 марта 2022 года Денис получил тяжелое ранение под Изюмом в Харьковской области, но не долечился и вернулся на передовую.

11 мая Антипов погиб в бою, защищая Украину вблизи села Довгенькое на Харьковщине.