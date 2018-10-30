Деньги вместо льгот. Что такое монетизация субсидий и как она работает

Система будет стимулировать граждан экономить, ведь за это они будут получать деньги

К первому октября следующего года правительство планирует полностью монетизировать субсидии. Это будет происходить в несколько этапов, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Укринформу. Подробности - в сюжете Радио НВ.

По словам Гройсмана, правительство уже выплачивает сэкономленные средства более миллиону домохозяйств. В среднем выплата составляет от 600 до 700 грн в месяц, отметил Гройсман.

Как будет происходить монетизация субсидий

Монетизация субсидий предусматривает выплату гражданам субсидий живыми деньгами, а не в формате скидок на тарифы. Такая система будет стимулировать граждан экономить, ведь за это они будут получать деньги.

Информацию о наличии экономии каждый субсидиант может отследить в собственной платежке. Важным пунктом является то, что граждане сами будут решать, как распорядиться сэкономленными средствами - заплатить за коммунальные, купить продукты или просто потратить так, как сочтут нужным. Расчеты по субсидиям будут проводиться до 24 числа каждого месяца.

Субсидиант сам решает, как распорядиться сэкономленными средствами

Субсидия будет начисляться не по социальным нормам, а по фактическому объему потребленных услуг. В Минсоцполитики отмечают, что к осени 2019 года, то есть с начала следующего отопительного сезона, проведут стопроцентную монетизацию. Однако пока она будет проходить в три этапа.

С 1 января 2019 монетизация распространится на около 150 домохозяйств, обратившихся за субсидиями с новым пакетом документов. С 1 мая 2019 года состоится монетизация для домохозяйств, которым предназначена субсидия на неотапливаемый период этого же года. А уже с 1 октября 2019 года состоится полный переход на монетизацию.

Общий объем адресной помощи, предусмотренный проектом госбюджета на следующий год, составляет 55 млрд грн. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, это на 4 млрд грн больше, чем заложили на этот год.

Смотрите также

Вопрос перечисления сэкономленных денег решается, заявил вице-премьер-министр Украины и экс-министр соцполитики Павел Розенко. Он отметил, что механизм выплаты живых средств работает еще с прошлого года.

Стимул экономить

Монетизация субсидий будет стимулировать экономить газ и тепло, сказал эксперт группы энергетического сектора Реанимационного пакета реформ Святослав Павлюк. Если сэкономленные средства вкладывать в энергоэффективность дома, то со временем потребности в субсидии может и не быть, добавил Павлюк.

По его словам, это целая цепочка взаимосвязанных последствий. Если новая система заработает как инструмент экономики, это поможет увеличить газодобычу и инвестиции в энергоэффективность. И вообще сократит потребность в энергии в Украине, добавил эксперт.

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок начисления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, отныне субсидию будут получать те, кто имеет долги по Единому социальному взносу по вине работодателя.

Смотрите также

С 1 ноября цена на газ для населения станет выше почти на 24%. Она будет составлять 8,5 тыс. грн за тысячу кубометров.