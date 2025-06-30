Выделит транш в $500 млн. В МВФ утвердили новый пересмотр программы сотрудничества с Украиной

Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной и вскоре официальный Киев получит девятый транш от него в размере $500 млн, заявил 30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его информации, средства будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

«По программе EFF в Украину уже поступило более $10 млрд. Это важный вклад в сохранение нашей устойчивости и макрофинансовой стабильности», — заявил премьер-министр.

Кроме того, как сообщают в Минфине Украины, в МВФ отметили прогресс украинской стороны в выполнении условий программы EFF по состоянию на конец марта 2025 года.

«Украинская экономика сохраняет устойчивость, а показатели выполнения программы EFF остаются высокими, несмотря на условия полномасштабной войны. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели на конец марта были достигнуты», — сообщили в ведомстве.

Как заявили в Минфине, Украина выполнила два структурных маяка в рамках сотрудничества с МВФ:

Внесены в Верховную Раду законодательные изменения для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ ;

законодательные изменения для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ Опубликован отчет о результатах внешнего аудита НАБУ.

«По результатам успешного пересмотра Украина получит транш в размере около 500 млн долларов США уже в ближайшее время. Таким образом, общая сумма выплат по программе EFF составит 10,6 млрд долларов США. Благодарен команде Фонда за продуктивную работу», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Согласно информации, в госбюджет Украины уже поступило восемь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $10,1 млрд США из запланированных $15,5 млрд на период 2023—2027 годов.

26 июня в Минфине сообщили, что по состоянию на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 515,21 млрд грн ($180,97 млрд).

«В течение мая 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,88 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1 млрд», — говорится в сообщении.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5 584,80 млрд грн (74,31% общей суммы), или $134,48 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 930,41 млрд грн (25,69% общей суммы), или $46,48 млрд.