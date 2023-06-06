На отдых. Минсоцполитики объявило о помощи на летнее оздоровление детей: кто может получить 14 тыс. гривен 6 июня, 14:06 Украинские семьи смогут получить деньги на оздоровление детей летом (Фото:fajnokg/depositphotos)

Украинские семьи смогут получить 14 165 гривен на оздоровление детей в летний период.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Как получить помощь

В Минсоцполитики сообщили, что в Украине с 1 июня начала работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.

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«Теперь государство будет выплачивать родителям средства, на которые те смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха. Чтобы получить средства, родителям (или лицам, которые их заменяют) достаточно открыть специальную карточку в ПриватБанке, на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка», — пояснили в Минсоцполитики.

Подробнее об условиях программы родители могут узнать по этой ссылке. Также в режиме онлайн можно выбрать лагерь и забронировать путевку.

Кто может получить деньги на оздоровление

Рассчитывать на помощь могут:

— семьи с детьми, которые имеют социальный статус;

— дети с инвалидностью;

— дети из многодетных семей в возрасте от 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.