Деньги беженцам за возвращение домой: сколько заплатят и срок подачи заявок 31 августа, 11:06 Беженцы (Фото:depositphotos/halfpoint)

Граждане Украины имеют возможность получить новую денежную помощь. Выплаты получат те, кто с началом войны уехали за границу, а теперь планируют вернуться домой. Речь идет о гражданах, которые работали в общественном, образовательном и культурном секторах.

Об этом сообщает общественная организация Інша освіта.

Кто может получить 18 тысяч гривен

Общественная организация планирует поддержать 50 человек, которые вынужденно покинули Родину, но сейчас возвращаются. Программа предусматривает финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен, которые будут выплачивать три месяца.

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Финансирование поможет восстановить педагогам или культурным деятелям свои проекты в Украине. А на дополнительные 10 тысяч, которые предоставляет общественная организация, люди смогут организовать рабочие пространства, менторство или обучение.

Этой программой могут воспользоваться активисты, деятели культуры и искусств, социальные предприниматели, которые:

— после 24 февраля 2022 года выехали за границу, но планируют вернуться в Украину в следующие три месяца и ищут поддержки для того, чтобы возобновить свою профессиональную деятельность;

— после 24 февраля 2022 года уехали за границу, но вернулись в Украину в течение последних трех месяцев и хотят возобновить свою профессиональную деятельность.

Приоритет будет предоставляться людям, которые работают по следующим направлениям:

— культура и искусство;

— неформальное образование;

— общественный активизм;

— экология и охрана окружающей среды;

— независимые медиа;

— преодоление последствий войны в обществе;

— социальные инновации и социальное предпринимательство;

— защита прав человека.

Как принять участие в программе

Денежная поддержка украинцам предоставляется в рамках стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine.

Для участия в программе нужно заполнить форму до 29 сентября 2023 года, после чего с вами свяжутся организаторы.

Ознакомьтесь с прошлогодними стипендиатками и стипендиатами программы Vidnova Fellowship Ukraine, чтобы лучше понимать, какая деятельность может быть поддержана, можно по ссылке.