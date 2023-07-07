Денежная помощь ВПЛ от государства: как и где оформить 7 июля, 08:45 ВПЛ могут получить выплаты на проживание от государства (Фото:hyser.com)

В 2023 году в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить выплаты на проживание от государства. Помощь фиксированная и не зависит от материального состояния и доходов граждан.

О том, как оформить помощь, рассказывает Телеграм-канал Минреинтеграции.

Кто может получить помощь

На помощь имеют право претендовать исключительно те украинцы, которые стали на учет ВПЛ. Для получения помощи не требуется подтверждение своего материального положения, а лишь справка о том, что гражданин является внутренне перемещенным лицом.

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В 2023 году пособие на проживание предоставляется:

— лицам, которые переехали с временно оккупированных территорий и общин, расположенных в районе осуществления боевых действий;

— лицам, чье жилье было разрушено от боевых действий или непригодно для проживания в нем и подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал Дія;

— лицам, имеющим документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией РФ;

— лицам, которые получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

— лицам, которые повторно переместились с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Размер пособия

Размер финпомощи на проживание ВПЛ, которую выплачивают ежемесячно, составляет:

— 2 тыс. грн — на каждое совершеннолетнее лицо;

— 3 тыс. грн — на каждого ребенка и лицо с инвалидностью.

Как оформить помощь

Переселенцы могут оформить помощь на проживание, подав документы на получение справки переселенца лично или зарегистрировавшись онлайн. Необходимо написать заявление и предоставить документы, удостоверяющие личность и регистрацию в населенном пункте, откуда человек переместился.

Заявления принимаются:

— центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) громады, где находится переселенец;

— управление социальной защиты населения;

— уполномоченные лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Также заявки можно подать онлайн через приложение Дія, авторизовавшись и выбрав услугу «Помощь для ВПЛ».

В приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и паспорта (ID-карта, паспорт заграничный биометрический).

Чтобы получить справку переселенца на ребенка до 14 лет, в приложении должно отображаться свидетельство о рождении ребенка. Помощь можно потерять, если переселенец сменит место фактического проживания и не сообщит об этом.

Напомним, чтобы стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц, Кабинет министров увеличил сумму компенсации, которую работодатели получают за трудоустройство ВПЛ.