Денежная помощь ВПЛ: как получить выплаты от Caritas Ukraine в сумме более 6000 гривен — куда подавать заявку 5 сентября, 09:52 Денежная помощь ВПЛ (Фото:hyser.com)

Благотворительная организация Caritas Ukraine при финансовой поддержке Caritas Österreich и NACHBAR IN NOT (NiN) начала прием заявок на получение многоцелевой финансовой помощи в рамках реализации проекта Гуманитарная помощь для людей, пострадавших от войны в Украине.

Денежная помощь предоставляется в размере 6660 грн на 1 члена семьи, но не более 4 грантов на семью.

Кто может получить денежную помощь

Получить финансовую помощь могут граждане со статусом ВПЛ, которые пострадали в результате войны, имеют I или II группу инвалидности и соответствуют всем следующим критериям уязвимости:

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— ни один из членов семьи не получал денежной помощи от благотворительных организаций за последние 3 месяца;

— в семье есть несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет;

— семья эвакуирована с территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, или с территорий, на которых ведутся активные боевые действия;

— женщина возглавляет домохозяйство;

— в составе семьи (мать/отец/дети);

— является лицо с инвалидностью I — II группы или несовершеннолетний ребенок (в возрасте до 18 лет), имеющий инвалидность, или человек с тяжелыми физическими или психическими ограничениями;

— доход семьи, включая выплаты для переселенцев (со статусом ВПЛ), не превышает 5 860 грн в месяц на 1 члена семьи;

— существующие тяжелые бытовые условия.

Программа реализуется в Одессе.

Как получить помощь

Для того, чтобы зарегистрироваться на программу многоцелевой финансовой помощи, необходимо обратиться по телефону: +38 (095) 295 33 31.

Заполнение анкеты или заявки еще не является гарантией денежной помощи.

Проект реализуется при поддержке Nachbar in Not и Caritas Österreich в 8 локациях (Одесса, Полтава, Ивано-Франковск, Нововолынск, Жовква, Коломыя, Стрый и Тернополь).