Многоцелевая денежная помощь. Кто из украинцев в апреле сможет получить 6600 грн одним платежом 12 апреля, 13:37 Многоцелевая денежная помощь (Фото:svatoslavlipik/depositphotos)

ACTED является одной из ведущих гуманитарных организаций в мире, которая обеспечивает широкий спектр услуг нуждающимся в помощи в сложных и опасных условиях.

Что такое Французская гуманитарная организация ACTED

ACTED – это неприбыльная организация основанная во Франции в 1993 году. Ее миссия состоит в обеспечении поддержки людей, пострадавших от кризисов и конфликтов в мире. Основные направления деятельности ACTED:

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гуманитарная помощь и защита прав людей в зоне конфликта;

поддержка экономического и социального развития;

поддержка управления рисками и уменьшение последствий кризисов;

охрана окружающей среды и развитие устойчивого сельского хозяйства;

развитие инфраструктуры и услуг населению.

ACTED имеет широкую сеть партнеров в мире, включая другие гуманитарные организации, местные правительственные структуры, некоммерческие организации и бизнес-сообщество. Организация также сотрудничает с международными донорами и фондами для обеспечения финансирования своих проектов.

Кто может получить финансовую помощь от ACTED

Acted предоставляет денежную помощь в размере 2220 грн. на одного члена семьи. Помощь выплачивается одним платежом, сразу за три месяца. То есть, на одного человека можно получить 6660 грн. На финансовую помощь могут претендовать жители восьми областей Украины.

Финпомощь от ACTED предоставляется внутренне перемещенным лицам из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, приоритетом для получения средств станут следующие критерии:

отец или мать, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди — от 60 лет и старше;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Как получить денежную помощь от ACTED

Для того чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36 с 09:00 до 16:00 в рабочие дни. Из документов следует подготовить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку ВПЛ:

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка ( IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту); акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.