Не только пенсия. Денежная помощь по уходу на дому: как и где оформить и когда начинают выплачивать 26 августа, 07:54 Пенсионер (Фото:stevepb / pixabay)

Для получения денежной компенсации за предоставление социальной услуги ухода на дому нужно обращаться с письменным заявлением в Пенсионный фонд.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Чтобы получить компенсацию за предоставление услуги с августа нужно обращаться в ПФУ

В Украине лица, которые из-за сложных жизненных обстоятельств, вызванных инвалидностью, возрастом, состоянием здоровья, нуждаются в предоставлении качественных социальных услуг по месту жительства, а именно — предоставление социальной услуги ухода на дому.

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Если с января по июль страховые выплаты за предоставление социальной услуги ухода на дому назначались без обращения при условии определения потребности в уходе до 1 января 2023 года, то с августа для их получения требуется письменное заявление.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 14.07.2023 № 775 Некоторые вопросы реализации прав пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания на получение социальных услуг.

По состоянию на 23 августа возмещение за услугу ухода на дому за первые семь месяцев этого года получили 1027 человек на общую сумму 24,9 млн грн.

Размер компенсации в соответствии с частью седьмой статьи 13 Закона Украины О социальных услугах определяется из расчета 70 процентов минимальной заработной платы в почасовом размере за один час ухода за одним лицом, но не более 360 часов в месяц.

Как получить услугу: куда обращаться и какие документы нужны

Лица пожилого возраста и лица с инвалидностью имеют право на социальные услуги ухода на дому. Чтобы получать такие услуги, надо обратиться с заявлением в:

— Управление социальной защиты населения;

— Центр социальных услуг;

— ЦПАУ или исполком.

Ориентировочный пакет документов:

— копия паспорта, кода;

— справка к акту осмотра МСЭК;

— медицинское заключение о способности к самообслуживанию и потребности в посторонней помощи;

— другие документы.

Решение о предоставлении соцуслуг или отказ должен быть предоставлен в течение 14 календарных дней со дня обращения.