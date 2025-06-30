Денежная помощь от УВКБ ООН 2025: где можно записаться на выплату 10 800 грн 30 июня

В июне 2025 года пройти регистрацию на получение денежной помощи от УВКБ ООН можно в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Кто может получить помощь

Подать заявку могут люди, которые имеют один из двух юридических статусов:

▪ внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые переместились в течение последних шести (6) месяцев в пределах Украины (и есть справка ВПЛ), и которые не были включены в программу денежной помощи УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев;

▪ вернулись из-за границы в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий (есть документ, подтверждающий это), и не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций ранее как люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую область или за границу из-за военных действий, а также не получали денежную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

Также они обязательно должны иметь доход меньше 5400 грн на члена семьи и иметь хотя бы один из критериев уязвимости:

▪ семья, которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

▪ семья, которую возглавляет одна/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

▪ семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т. д. с документальным подтверждением).

Необходимые документы и размер помощи

Общий размер помощи на одного члена семьи составляет 10 800 грн (3600 грн на одного человека в течение 3 месяцев).

С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:

▪ налоговый номер;

▪ национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

▪ справка ВПЛ (при наличии);

▪ банковская карта главного заявителя (карты єДопомога не подходят);

▪ свидетельство о рождении детей (при наличии);

▪ документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

▪ удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Где и как зарегистрироваться на выплаты в июне

Запись на регистрацию на денежную помощь от УВКБ ООН будет открыта 30 июня 2025 года с 09:30 до 16:00 в городе Кривой Рог, ул. Владимира Бызова 5.

Консультация и запись на регистрацию происходит в порядке живой очереди (записи по телефону нет).

Во время консультации и записи обязательно:

▪ сразу говорить, кого вы хотите записать — перечислить всех желающих;

▪ иметь ИНН (налоговые) коды и паспорта всех людей, кого хотите записать;

▪ знать, кто кому кем приходится (родственная связь);

▪ присутствовать всем членам семьи кто будет регистрироваться

▪ иметь статус ВПЛ за последние 6 месяцев.

Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Напомним, дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию, и людей с инвалидностью можно получить до конца июля 2025 года.