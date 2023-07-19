Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6600 гривен и куда обращаться 19 июля, 11:54 Украинцы могут оформить очередную денежную помощь (Фото:Andregric/depositphotos)

Граждане Украины могут оформить денежные выплаты от благотворительной организации ADRA Ukraine.

Об этом сообщили Факты.

Кто может получить 6600 гривен помощи

Благотворительная организация выдает финансовую помощь жителям Херсона и Херсонской области, если их жилье пострадало в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Для получения помощи нужно иметь на руках акт или официальный документ, который это подтверждает.

Украинцы получат по 6600 грн на каждого зарегистрированного человека.

Что нужно для получения финансовой помощи

Чтобы получить финансовую помощь, сначала нужно обратиться за консультацией на горячую линию.

Номера телефонов горячей линии:

+38 067 333 1752 — горячая линия (Киевстар)

+38 093 170 6739 — горячая линия (Lifecell)

+38 050 615 5750 — горячая линия (Vodafone)

Далее нужно прийти в пункт регистрации, где вас проконсультируют на месте и зарегистрируют для получения помощи.

Перечень районов Херсона, где регистрируют для получения помощи: Суворовский, Днепровский, Корабельный. Общины, в которых осуществляется регистрация — Чернобаевская, Белозерская, Дарьевская, Новокаховская.

«Если человек является маломобильным и не может самостоятельно прийти на точку регистрации, есть возможность оставить заявку онлайн. Для этого нужно звонить на горячую линию», — отметили на горячей линии ADRA Ukraine.

Какие документы нужно предоставить для получения помощи

В организации могут потребовать следующие документы:

— первая и вторая страницы паспорта и прописка;

— идентификационный код;

— свидетельство о рождении;

— документ, подтверждающий, что ваше жилье в Херсоне или Херсонской области пострадало от подрыва Каховской ГЭС.

Если у вас паспорт нового образца, соответственно, копия/фото обеих страниц карточки и приложения с пропиской.

Напомним, продолжается прием и выплата единовременной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Речь идет о выплатах от государства в размере 5000 грн на человека.