Оклад, надбавки и дополнительное вознаграждение: какие выплаты положены военнопленным и их семьям 3 июля, 12:41 Государство гарантирует защиту и заботу для пленных и их семей (Фото:Андрій Єрмак via Telegram)

Плен, к сожалению, является неотъемлемой частью любой полномасштабной войны. Государство, со своей стороны, гарантирует защиту и заботу как для пленных, так и для их семей.

Об этом рассказывает Юридическая сотня.

На какие выплаты претендует военнопленный и его семья

В частности, за пленными сохраняются следующие выплаты:

— должностной оклад по последнему месту службы;

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— оклад по воинскому званию;

— надбавки за выслугу лет;

— другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера;

— другие виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения;

— дополнительное вознаграждение 100 000 грн.

Денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение выплачиваются:

— со дня захвата военнослужащих в плен или заложники;

— со дня интернирования в нейтральных государствах;

— со дня пропажи без вести.

Денежное вознаграждение выплачивают членам семей по их заявлению на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации). Родные могут обратиться с заявлением непосредственно в воинскую часть или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Какие документы необходимы для получения выплат и что делать в случае отказа

К заявлению прилагаются:

— копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

-справка о регистрации места жительства (если заявитель имеет ID-карту);

— копия свидетельства о браке (при наличии);

— копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

— копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте — копия страницы паспорта с такой отметкой).

Командир (начальник, руководитель) воинской части (учреждения, организации) рассматривает в течение 15 дней представленные документы и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного обеспечения, о чем сообщается заявителю в письменной форме.

Если принимается решение об отказе выплаты, обязательно указываются основания. Решение об отказе в выплате денежного обеспечения в связи с представлением не всех документов не лишает заявителей права обратиться к командиру воинской части (учреждения, организации) повторно уже с полным пакетом документов.

Одноразовая денежная помощь

Кроме этого, лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, может быть предоставлена ежегодная и единовременная государственная денежная помощь. В частности, на время пребывания таких лиц в местах несвободы предусмотрена финансовая поддержка 100 тысяч гривен ежегодно.

Оформить помощь могут члены их семей. За получением нужно обращаться в Минреинтеграции.

После освобождения из плена указанные лица также имеют право на единовременную выплату от государства 100 тысяч гривен.

Факт лишения лица свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает соответствующая комиссия при Минреинтеграции.