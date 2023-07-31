Денежная помощь. В Украине продолжается прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина»
ВПЛ могут получить помощь от благотворительного фонда (Фото:Save Ukraine)
Благотворительный фонд «Деполь Украина» продолжает прием заявок на денежную помощь для определенных категорий украинцев.
Кто может получить помощь
Заполнить анкету на получение денежной помощи в размере 6 660 грн можно, если вы находитесь в Киеве или Киевской области, в Харькове и области, а также в Одессе и области и соответствуете следующим критериям:
1. Вы имеете справку внутренне перемещенного лица с территорий проведения боевых действий/оккупации на срок до 30 дней. Или в вашей семье есть дети в возрасте до 18 лет и одновременно имеете справку ВПЛ с территорий проведения боевых действий/оккупации до 90 дней (на время подачи заявки)
2. Не получали помощь в других фондах и организациях в течение последних 3-х месяцев (за исключением государственной еПомощи).
Как получить помощь
В форме регистрации следует указать следующую информацию:
— электронная почта;
— ФИО заявителя;
— место жительства
— получали ли финансовую помощь в других благотворительных фондах в течение последних 3 месяцев (помощь от государства не учитывается);
— в семье есть дети в возрасте до 18 лет;
— индивидуальный налоговый номер всех членов семьи;
— номер телефона.
Контактные данные — depaulukraine@gmail.com.
Заявки будут рассмотрены и отобраны в очереди приоритета.
Если ваша заявка была одобрена — с вами свяжется сотрудник фонда. В случае, если ваша заявка не будет одобрена, вы получите письмо на ваш e-mail (обязательно проверяйте в папке Спам). Повторно подать заявку можно в следующем месяце. Заявки на получение помощи принимаются один раз в месяц в течение одной недели.