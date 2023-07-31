Денежная помощь. В Украине продолжается прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина» 31 июля, 08:35 ВПЛ могут получить помощь от благотворительного фонда (Фото:Save Ukraine)

Благотворительный фонд «Деполь Украина» продолжает прием заявок на денежную помощь для определенных категорий украинцев.

Кто может получить помощь

Заполнить анкету на получение денежной помощи в размере 6 660 грн можно, если вы находитесь в Киеве или Киевской области, в Харькове и области, а также в Одессе и области и соответствуете следующим критериям:

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1. Вы имеете справку внутренне перемещенного лица с территорий проведения боевых действий/оккупации на срок до 30 дней. Или в вашей семье есть дети в возрасте до 18 лет и одновременно имеете справку ВПЛ с территорий проведения боевых действий/оккупации до 90 дней (на время подачи заявки)

2. Не получали помощь в других фондах и организациях в течение последних 3-х месяцев (за исключением государственной еПомощи).

Как получить помощь

В форме регистрации следует указать следующую информацию:

— электронная почта;

— ФИО заявителя;

— место жительства до 24.02.2022 года;

— получали ли финансовую помощь в других благотворительных фондах в течение последних 3 месяцев (помощь от государства не учитывается);

— в семье есть дети в возрасте до 18 лет;

— индивидуальный налоговый номер всех членов семьи;

— номер телефона.

Контактные данные — depaulukraine@gmail.com.

Заявки будут рассмотрены и отобраны в очереди приоритета.

Если ваша заявка была одобрена — с вами свяжется сотрудник фонда. В случае, если ваша заявка не будет одобрена, вы получите письмо на ваш e-mail (обязательно проверяйте в папке Спам). Повторно подать заявку можно в следующем месяце. Заявки на получение помощи принимаются один раз в месяц в течение одной недели.