Денежная помощь. Сколько могут получить украинцы с деоккупированных территорий
Помощь украинцам с освобожденных территорий (Фото:maximum.fm)
В рамках совместного проекта Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жителям деоккупированных территорий выдают денежную помощь.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Кто может получить 1 200 и 2 200 грн
Общество Красного Креста Украины выплачивает жителям деоккупированных территорий помощь в 1 200 грн. А Международная организация по миграции — 2 200 грн в течение 3 месяцев.
1 200 грн от Красного Креста могут получить жители:
— Харьковской;
— Херсонской;
— Донецкой;
— Луганской;
— Николаевской областей.
На 2 200 грн от Международной организации по миграции могут рассчитывать жители освобожденных территорий:
— Харьковщины;
— Херсонщины;
— Донетчины.
Кто может получить 3 000 грн помощи
Также в Министерстве реинтеграции подтвердили, что украинцам, которые выезжают из опасных территорий бесплатными эвакуационными поездами или автобусами также будет предоставляться помощь. В частности:
— 2 000 грн — взрослым;
— 3 000 грн — детям и лицам с инвалидностью.
Помощь получат те, кто эвакуируется из:
— Донецкой;
— Херсонской;
— Запорожской областей.
Деньги эвакуированным будут выплачивать в мобильных отделениях Укрпочты.
Выплаты ВПЛ в мае: кто и сколько может получить
В 2023 году в Украине автоматически продлили ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). С 1 мая государство и в дальнейшем будет поддерживать переселенцев, предоставляя им помощь на проживание.
Внутренние переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, ежемесячно получают от государства помощь на проживание в размере:
— 3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью;
— 2 000 грн — для всех остальных лиц.
Начисление денежной помощи от государства происходит автоматически. Выплаты осуществляются ежемесячно с месяца обращения на каждого переселенца.