Денежная помощь. Сколько могут получить украинцы с деоккупированных территорий 6 июня, 08:35 Помощь украинцам с освобожденных территорий (Фото:maximum.fm)

В рамках совместного проекта Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жителям деоккупированных территорий выдают денежную помощь.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Кто может получить 1 200 и 2 200 грн

Общество Красного Креста Украины выплачивает жителям деоккупированных территорий помощь в 1 200 грн. А Международная организация по миграции — 2 200 грн в течение 3 месяцев.

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1 200 грн от Красного Креста могут получить жители:

— Харьковской;

— Херсонской;

— Донецкой;

— Луганской;

— Николаевской областей.

На 2 200 грн от Международной организации по миграции могут рассчитывать жители освобожденных территорий:

— Харьковщины;

— Херсонщины;

— Донетчины.

Кто может получить 3 000 грн помощи

Также в Министерстве реинтеграции подтвердили, что украинцам, которые выезжают из опасных территорий бесплатными эвакуационными поездами или автобусами также будет предоставляться помощь. В частности:

— 2 000 грн — взрослым;

— 3 000 грн — детям и лицам с инвалидностью.

Помощь получат те, кто эвакуируется из:

— Донецкой;

— Херсонской;

— Запорожской областей.

Деньги эвакуированным будут выплачивать в мобильных отделениях Укрпочты.

Выплаты ВПЛ в мае: кто и сколько может получить

В 2023 году в Украине автоматически продлили ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). С 1 мая государство и в дальнейшем будет поддерживать переселенцев, предоставляя им помощь на проживание.

Внутренние переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, ежемесячно получают от государства помощь на проживание в размере:

— 3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью;

— 2 000 грн — для всех остальных лиц.

Начисление денежной помощи от государства происходит автоматически. Выплаты осуществляются ежемесячно с месяца обращения на каждого переселенца.