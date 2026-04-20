«Нормального повышения выплат не дождалась». В Крыму умерла пенсионерка, которой Медведев говорил «Денег нет, но вы держитесь»

Пенсионерка из Феодосии Анна Буянова в 2016 году пожаловалась на пенсию в 8 000 рублей Медведеву, который находился с визитом в оккупированном Крыму (Фото: t.me/postzine)

Анна Буянова, ставшая известной после того, как ей в 2016 году тогдашний премьер-министр страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев в оккупированном Крыму, сказал фразу: «Денег нет, но Вы держитесь», скончалась еще в августе 2025 года.

Об этом 20 апреля пишут российские Telegram-канал Astra и канал Пост-.

Пенсионерка из Феодосии Буянова в 2016 году пожаловалась на пенсию в 8 000 рублей Медведеву, который находился с визитом в оккупированном Крыму.

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«Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего хорошего, хорошего настроения», — сказал тогда он.

После общественного резонанса Буяновой обещали повысить пенсию на 3 000 рублей, но, как известно, женщина получила надбавку лишь в 500 рублей. К ней также несколько раз наведывались журналисты делать репортажи, однако в последние годы о ней ничего не было известно.

Как пишет Astra, у Буяновой было 30 лет трудового стажа. В последние годы она жила в скромном доме в селе Новопокровка, но главным источником дохода было ее хозяйство — она держала домашнюю птицу, выращивала овощи и фрукты.

«Она трудилась в разных местах. В столовой работала. На пенсии была. Хозяйства уже не было, чтобы ее не напрягать», — рассказал Посту- младший сын Буяновой Николай.

В апреле 2025 года у Буяновой случился первый инсульт, а в конце июля — второй. В конце концов, она скончалась 2 августа — причем она так и не дождалась обещанного повышения выплат.