«В этом году 1 сентября очень отличается от тридцати предыдущих». Зеленский поздравил детей Украины с Днем знаний 1 сентября, 09:16 Зеленский поздравил детей Украины с Днем знаний (Фото:Офис президента)

В 190-й день войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских школьников и студентов с 1 сентября.

Соответствующее обращение обнародовала пресс-служба ОП.

«Дети Украины, которые сегодня впервые идут в школу. Возвращающиеся к обучению школьники. Студенты, получающие профессию. Дорогие друзья! Сегодня 1 сентября – ваш день, важный для всех нас день, День знаний. Нынешнее 1 сентября очень отличается от тридцати предыдущих. Но все же объединяет десятки предыдущих. Предыдущие годы, предыдущие столетия. Сражений, которые были, и продолжающихся битв. Ускользавших из рук нашего народа побед и побед, которые украинцы одерживали, и той победы, которая обязательно будет», — сказал президент.

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По его словам, 1 сентября этого года начинается для всех по-разному: кто-то далеко от дома в других странах. Кто-то дистанционно – в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое. Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается.

«Сегодня вы идете в школу, возвращаетесь к учебе, продолжаете получать образование. Сегодня вы идете к возможности увидеть, услышать, узнать Украину. Знания о ней, слова о ней, мечты о ней – какие все были о вас. О вашей жизни. Свободное, чистое, смелое и умное. Я не могу не поздравить сегодня наш народ с тем, что у Украины есть такие дети. Есть такие вы. Слава Украине!», - добавил он.

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