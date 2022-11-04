Как из-за войны железные дороги стали главным транспортом Украины 4 ноября, 00:32 Сюжет Мальчик выглядывает из окна поезда в Покровске Донецкой области, 20 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

4 ноября Украина отмечает День железнодорожника. Из-за российского вторжения роль железных дорог страны возросла, поскольку небо для гражданских авиаперевозок было закрыто, а на горючее для автотранспорта в начале войны возник дефицит.

Отмечать День железнодорожника 4 ноября решил президент Украины Леонид Кучма после предложения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Своим указом от 11 декабря 2002 года № 1140/2002 он внес изменения в указ № 257 от 15 июля 1993 года согласно которому День железнодорожника отмечался в первое воскресенье августа.

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Дата 4 ноября была выбрана, поскольку в этот день в 1861 году из Вены через Перемышль на железнодорожный вокзал Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. До независимости Украины официальная историография называла первой железнодорожной линией участок Одесса — Балта, построенный на пять лет позже линии Перемышль — Львов.



НВ рассказывает, как после начала войны железные дороги стали главным транспортом Украины, благодаря которому были эвакуированы сотни тысяч человек, а мировые знаменитости и топ-политики смогли посетить Киев.

Прекращение железнодорожного сообщения с Россией, Беларусью и Молдовой

26 февраля, через два дня после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Укрзализныця сообщила, что железнодорожные переходы между Россией и РФ разрушены и все взаимодействия с Российскими железными дорогами прекращены.

Причиной этого стало то, что российские железнодорожники продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину и к ее границам.

Украинская правда сообщила, что РЖД попросили возобновить связь с центральным штабом УЗ, на что получили ответ от украинских диспетчеров: «Российский поезд, иди на х*й!».

15 марта Укрзализныця приступила к национализации российских грузовых вагонов, находящихся на территории Украины.

А 19 марта глава правления Укразализныци Александр Камышин сообщил, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью больше нет, поблагодарив за это честных работников железной дороги Беларуси. В тот же день стало известно, что в Украину вернулись все машинисты, которые на момент начала войны находились в России и Беларуси.

До этого режим Александра Лукашенко разрешил перевозить российскую технику и оружие по своей железной дороге, однако белорусские железнодорожники оказались против такого решения белорусского диктатора.

Провластные белорусские медиа сообщали о задержании десятков железнодорожников за акты «терроризма и саботажа» на ж\д инфраструктуре, которых к 8 апреля насчитали больше 80.

25 февраля Молдова по собственной инициативе приостановила железнодорожное сообщение с Украиной. 23 июня в молдавском министерстве инфраструктуры заявили о планах возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Украиной осенью.

Эвакуация и помощь беженцам

Уже утром 24 февраля Укрзализныця сообщила о первых эвакуационных рейсах рядом с линией разграничения.

По состоянию на 25 февраля по Украине курсировали 80% пассажирских поездов — с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного «окна» для проезда. В этот день масштабы эвакуации увеличились, а карантинные нормы, введенные из-за пандемии коронавируса, смягчили.

На следующий день объявили, что посадка на эвакуационные рейсы бесплатная в порядке живой очереди, но приоритет предоставляется женщинам, детям и пожилым людям.

К 26 февраля Укрзализныця, похоже, занималась преимущественно эвакуацией украинцев.

«Укрзализныця продолжает вывозить откуда может и задействует весь доступный парк вагонов и поездов. Поезда курсируют не по графику, поэтому слушайте объявления на вокзалах, сохраняйте спокойствие и уважайте друг друга. Приоритет при перевозках предоставляется детям, пожилым людям и женщинам», — говорилось в ее сообщении в этот день.

Проезд в эвакуационных поездах Укрзализныци за границу оставался бесплатным до 20-х чисел марта.

«Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны», — сообщил о планах вернуть платный проезд 20 марта на тот момент и. о. главы правления Укрзализныци Александр Камышин.

1 марта Укрзализныця сообщила, что эвакуирует не только людей, но и их домашних животных и с начала войны эвакуировала 11 тысяч животных — в основном котов и собак.

А по состоянию на 21 апреля на поездах выехали из Украины полмиллиона человек.

К маю Укрзализныця возобновила работу касс по всей стране. К тому времени оккупанты уже отступили от Киева и большинство жителей столицы не уезжали, а возвращались обратно.

В мае также был запущен проект по выплате средств внутренне перемещенным лицам. К 6 июня почти 3,2 тысячи украинцев, которые выехали на эвакуационных поездах Укрзализныци из Покровска и Запорожья в Днепр и Львов выплатили 7,4 млн грн.

А в июне Укрзализныця открыла в Ирпине временный городок для горожан, потерявших жилье.

Часть поездов во время масштабной эвакуации попала под обстрелы оккупантов. По состоянию на 26 марта 54 железнодорожника погибли, 64 были ранены, а еще трое попали в плен оккупантов. Так, в ночь на 13 марта российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд, который направлялся для эвакуации населения в Лиман. В результате этого обстрела одна из проводниц была ранена, еще одна погибла.

Знаменитости в поездах

10 апреля в Киев на поезде приехал премьер Великобритании Борис Джонсон.

А 13 апреля на встречу с президентом Владимиром Зеленским на поезде приехали президенты сразу четырех стран: Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис.

Также в апреле на поезде Укрзализныци отправились на Евровидение его будущие победители — Kalush Оrchestra. По дороге они исполнили свой конкурсный трек Стефания в плацкартном вагоне.

8 мая в Киев прибыл на поезде премьер Канады Джастин Трюдо. Он поблагодарил украинских железнодорожников за работу.

9 июня в Киев на поезде приехал Говард Баффет — сын одного из самых богатых людей в мире Уоррена Баффета.

Утром 16 июня Камышин, ставший к тому времени главой Укрзализныци из исполняющего его обязанности, опубликовал совместное фото в поезде премьера Италии Марио Драги, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, направляющихся в Киев.

Этот визит стал первой поездкой лидеров трех стран в Киев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В июле в Украину приехала на поезде всемирно известная фотограф Энни Лейбовиц. Она сделала уже ставшее знаменитым фото Елены Зеленской для журнала Vogue.

Британская исполнительница Элли Голдинг, посетившая второй Саммит первых леди и джентльменов в Софии Киевской, также приехала в Киев на поезде. Об этом она написала на своей странице в Instagram.