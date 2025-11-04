«Поезд железной памяти». Укрзализныця почтила 948 погибших коллег в День железнодорожника

В День железнодорожника , 4 ноября, Укрзализныця назначила «Поезд железной памяти» в честь 948 коллег, погибших с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Мы вспоминаем тех, кто должен был бы сегодня улыбкой встречать пассажиров, уверенно вести поезда, прокладывать пути и электрифицировать новые участки. Их не обнять сегодня, но о них мы несем светлую память — 948 железнодорожников, которые отдали свою жизнь за время полномасштабного вторжения», — отметили в УЗ.

Реклама

В честь погибших железнодорожников назначили «Поезд железной памяти» № 948. Эту традицию начали в прошлом году.

«Он не повезет пассажиров, но понесет память обо всех, кто мог бы его сегодня отправлять, которые погибли, защищая Украину, спасая пассажиров, восстанавливая сообщение. Склоняем головы и провожаем его под гудок чести локомотивов по всей Украине», — добавили в Укрзализныце.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех железнодорожников за то, что в Украине во время большой войны работает тыловая логистика.

Он подчеркнул, что украинская железная дорога восстанавливается после ударов, сохраняет основные маршруты, обеспечивает перевозку людей и грузов.

По его данным, с начала 2025 года Укрзализныця перевезла уже более 135 миллионов тонн грузов.

«И более 90% украинских пассажирских поездов прибывают вовремя — четко по расписанию даже тогда, когда обстоятельства — чрезвычайные из-за обстрелов. И сейчас могу поблагодарить абсолютно точно от всех наших людей. Вы те, кто работает действительно ради миллионов украинцев и действительно ради всей нашей Украины. Спасибо вам», — добавил Зеленский.

1 ноября президент Украины анонсировал программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах трех тысяч километров.