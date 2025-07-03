Воздушные силы накануне Дня зенитных войск показали, как ЗРК Raven сбивает цели РФ британскими ракетами

В среду, 2 июля, Воздушные силы показали, как работает против российских целей британский зенитный ракетный комплекс Raven .

Военные уточнили, что эти зенитные комплексы работают на разных направлениях.

ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, предназначен для поражения БПЛА всех типов, крылатых ракет, а в идеале — самолетов и вертолетов.

Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.

Среди преимуществ бойцы называют мобильность этого комплекса.

Ранее глава британского правительства Кир Стармер сообщил, что Великобритания поставит Украине 350 ракет ASRAAM для усиления противовоздушной обороны за счет процентов от замороженных российских активов.

3 июля украинцы празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

День зенитных ракетных войск был установлен 10 февраля 2011 года с целью поддержания престижа службы в воинских частях и подразделениях этих войск.

В Украине зенитные ракетные войска являются родом войск ВВС, Сухопутных войск и ВМФ, предназначенных для обеспечения взаимодействия с другими видами вооруженных сил, противовоздушной обороны важных административно-политических центров, промышленно-экономических районов, группировок вооруженных сил и других важных объектов.

У них на вооружении находятся различные типы зенитных ракетных (зенитно-артиллерийских) комплексов с высокими возможностями поражения современных средств воздушного нападения в широком диапазоне высот и скоростей их полета, в различных погодных условиях и времени.