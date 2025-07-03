«Каждую ночь защищают украинское небо»: Умеров поздравил защитников с Днем зенитных войск Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил украинских военных с Днем зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, который отмечается в четверг, 3 июля.

Он отметил, что зенитные ракетные войска ежедневно и каждую ночь защищают украинское небо.

«Это надежный щит, защищающий наши города, критическую инфраструктуру, военные объекты и, главное, жизни наших людей. Российский террор стал ежедневным испытанием. Но вы всегда на позициях. Именно ваша профессиональность и мужество ежедневно спасают тысячи жизней», — отметил министр.

Умеров добавил, что Минобороны работает над обновлением системы ПВО, ускорением поставок боеприпасов и усилением возможностей для перехвата российских ракет и дронов.

День зенитных ракетных войск был введен в 2011 году приказом министра обороны.