Зеленский поздравил военных с Днем армейской авиации Сухопутных войск и показал видео их работы

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. День героических воинов, на счету которых значительны результаты защиты Украины. Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых — бойцы армейской авиации каждый день именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие», — отметил Зеленский.

Он поблагодарил экипажи, технический состав армейской авиации за работу, за вклад в оборону Украины.

«Вечное уважение и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации. Гордимся каждым и каждым», — сказал президент.

3 июля украинцы празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

День зенитных ракетных войск был установлен 10 февраля 2011 года с целью поддержания престижа службы в воинских частях и подразделениях этих войск.

В Украине зенитные ракетные войска являются родом войск ВВС, Сухопутных войск и ВМФ, предназначенных для обеспечения взаимодействия с другими видами вооруженных сил, противовоздушной обороны важных административно-политических центров, промышленно-экономических районов, группировок вооруженных сил и других важных объектов.

У них на вооружении находятся различные типы зенитных ракетных (зенитно-артиллерийских) комплексов с высокими возможностями поражения современных средств воздушного нападения в широком диапазоне высот и скоростей их полета, в различных погодных условиях и времени.